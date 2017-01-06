Obama: 'Ülkede Irkçılık ve Nefret Yokmuş Gibi Davranamayız'





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago kentinde 4 siyahinin kaçırdıkları zihinsel engelli beyaz bir gence işkence etmesinin yankıları sürüyor.



Olayı sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan saldırganlar gözaltına alınırken, Başkan Barack Obama, ülkede ırkçılığın ve nefretin varlığını koruduğunu belirtti:



"Irkçılık ve nefret yokmuş gibi davranarak ya da bundan bahsetmeyerek kendimizi rahatlatamayız. Gerçek şu ki bu tür olaylar gün yüzüne çıktıkça bu sorunu çözmemiz gerektiği anlaşılıyor."



18 ila 24 yaşlarındaki zanlılara adam kaçırma, alıkoyma, darp ve ölümcül silahla yaralamanın yanı sıra nefret suçları yöneltiliyor.



Chicago polisi tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen 18 yaşındaki engelli gencin ise hala yaşadığı travmayı atlatamadığını duyurdu.



Auteur: euronews-tr



Tags: Irkçılık Ülkede ABD davranamayız nefret Saldırı yokmuş Adalet Obama: Facebook ırkçılık gibi Gepost: 06 januari 2017