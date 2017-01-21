Obama'nın Yardımcısı Evine Trenle Döndü

Senatörlük yaptığı dönemde başkent Washington DC'ye sürekli trenle seyahat eden Biden geleneği bozmadı ve görevinin sona erdiği gün Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.

GÖREV SÜRESİNCE 8 BİN KEZ TREN YOLCULUĞU YAPTI

Biden'a senatörlüğü döneminde "Amtrak Joe" ismi takılmış. Zira Biden'ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.

Biden'ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden'ın ismini vermişti.