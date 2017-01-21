Obama'nın Yardımcısı Evine Trenle Döndü

Eski başkan Obama'nın yardımcısı Joe Biden görevini devrettikten sonra evine trenle döndü.

Obama'nın Yardımcısı Evine Trenle Döndü

Senatörlük yaptığı dönemde başkent Washington DC'ye sürekli trenle seyahat eden Biden geleneği bozmadı ve görevinin sona erdiği gün Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.

GÖREV SÜRESİNCE 8 BİN KEZ TREN YOLCULUĞU YAPTI

Biden'a senatörlüğü döneminde "Amtrak Joe" ismi takılmış. Zira Biden'ın görevi süresinde 8 bin kez tren yolculuğu yaptığı tahmin ediliyor.

Biden'ın bu kadar çok tren seyahati yapması üzerine Amerikan demiryolları şirketi Amtrak, 2011 senesinde bir durağa Biden'ın ismini vermişti.

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