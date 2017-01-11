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Obama'nın Veda Konuşması

Obama'nın Veda Konuşması

Obama'nın veda konuşması(Tür: Dış)

Obama'nın veda konuşması

(Tür: Dış)

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