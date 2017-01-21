Obama'nın Kaldırdığı Büstü, Trump Yeniden Ofise Taşıdı

ABD Başkanı Donald Trump, görevi devraldığı ilk gün imzaladığı kararnamelerin yanı sıra, Oval Ofis'te 'dekoratif' değişikliklere de gitti.

YENİDEN OFİSE TAŞIDI

Trump, 2009 yılında Barack Obama tarafından kaldırılan eski İngiltere başbakanlarından Winston Churcill'in büstünü yeniden Oval Ofis'e taşıdı.

Beyaz Saray daha önce büstün, Martin Luther King ve Abraham Lincoln'ün büstlerinin bulunduğu odaya taşındığı için Oval Ofis'ten kaldırıldığını açıklamıştı.

MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Trump'ın ilk görev gününde Churcill büstünü odasına taşıması, bir mesaj olarak da yorumlandı.

ABD Başkanı'nın önümüzdeki perşembe günü İngiltere Başbakanı Theresa May ile Washington'da buluşması bekleniyor.