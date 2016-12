Obama'nın İsrail'e Giderayak Attığı Son Kurşun'

BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması yönünde aldığı karar İsraillilerin tepkisini çekti.



Kudüs'te yaşayan Shlomo Levi adlı İsrailli Birleşmiş Milletler'in İsrail'e her zaman karşı olduğunu söyledi:



"BM kararı mı? BM hiçbir zaman İsrail'i temsil eden bir kurum olmadı. Her zaman İsrail'e karşı oldu. Bir her zaman olduğu gibi doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bunu İsrail devleti ve halkın çıkarı için yapıyoruz."



Filistinliler ise BM'nin aldığı kararın pratikte kayda değer bir etki oluşturacağını düşünmüyor. Ramallah'da yaşayan Filistinli Halil Cemzawi şunları söyledi:



"Hiçbir şey değişmeyecek. Bu sadece politika. Yine de bu adımın halkımız için iyi gelişmelere vesile olmasını diliyorum. Açıkçası beklemiyorduk böyle bir adımı. Ama umuyorum ki bu karar eyleme geçirilir. Pratikte karşılığını görmek istiyoruz."



ABD'nin çekimser kaldığı oylamada alınan karar İsrail'in 1967 yılından bu yana işgal ettiği topraklardaki faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmayı öngörüyor.



Bağlayıcı olmayan ve somut bir yaptırım öngörmeyen kararın uzun vadede İsrail aleyhine ciddi etkileri olabileceği belirtiliyor



BM kararının Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan davalara ve İsrail'e yönelik yaptırımlar için referans alınabileceğine dikkat çekiliyor.



Donald Trump, twitter hesabından yaptığı açıklamada söz konusu kararı eleştirirken "20 Ocak'tan sonra işler daha farklı olacak."dedi.



Trump daha önceki açıklamalarında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul edeceğini söylemişti.



