Obama'dan Trump Öncesi 'Obamacare' Mücadelesi

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Barack Obama, adıyla anılan ve "Obamacare" diye bilinen sağlık reformunun korunması için kongredeki Demokratlara "mücadele edin" çağrısında bulunurken, seçilmiş Başkan Yardımcısı Mike Pence de "Trump yönetiminin ilk işinin Obamacare'i iptal etmek ve yerine yenisini getirmek olacağını" bildirdi.

TRUMP'IN İPTAL ETMESİNE KARŞI ÖNLEMLERİ KONUŞTU

Obama, kongreyi, bir yıl önceki "Birliğin Durumu" konuşmasının ardından ilk kez ziyaret etti. Başkanlık koltuğunu 16 gün sonra Trump'a bırakacak Obama, ziyaretinde, yeni yönetimin Obamacare'i iptal etme planlarına karşı strateji belirlemek için Demokrat üyeler ile görüştü.

"AMERİKALILARA SAHİP ÇIKIN" DEMEKLE YETİNDİ

Obama, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapmadan ayrılırken, gazetecilerin ısrarlı soruları üzerine sadece "Amerikalılara sahip çıkın" demekle yetindi.

"OBAMACERE'DEN YARARLANAN İNSANLARIN HİKAYELERİNİ ANLATIN"

Yaklaşık iki saat süren toplantıya katılan Demokratlardan John Lewis ise Obama'nın kendilerini sağlık reformunun korunması için mücadeleye çağırdığını belirtti. Ohio temsilcisi Tim Ryan da Obama'nın "Mücadeleye devam edin. Obamacare'den yararlanan insanların hikayelerini anlatın. Bu mesajı ne kadar iletebilirseniz, o kadar başarılı olacağız." sözlerini aktardı.

OBAMA DEFALARCA VETO ETMİŞTİ

Obama, Cumhuriyetçilerin defalarca iptal girişiminde bulunduğu Obamacare'i veto hakkını kullanarak koruyabilmişti.