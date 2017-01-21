Obama Çifti Beyaz Saray'a Veda Etti





Washington'da birçok sürprize gebe yeni bir dönem başlarken Obama çifti de iki dönemdir ev sahipliği yaptıkları Beyaz Saray'dan ayrıldı.



Michelle ve Barack Obama çiftini yeni başkan ve first lady helikoptere kadar birlikte uğurladı. Donald ve Melania Trump'a yeni Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi de eşlik etti.



Deniz kuvvetlerine ait helikopter eski başkanı St. Andrews askeri üssüne götürdü. Obamalar buradan da tatil için California, Palm Springs'e geçti. Barack Obama duygulu bir veda konuşması yaptı:



"Köylerden büyük şehirlere kadar her yerde toplandınız inanıp biraraya geldiniz. Birçoğunuz gerçekten çok gençti. Telefonlarla anlattınız, evlerin kapılarını çaldınız, anne babalarınıza anlattınız, ki, onların birçoğu Obama'nın nasıl telaffuz edildiğini dahi bilmiyordu."



Obamalar Beyaz Saray'dan ayrılsalar da tatil dönüşündeki yeni konutları yine bu şehir yakınlarındakli bir villa olacak.



Obama'nın son 4 yılında yardımcılığını yapan Joe Biden ise daha önce senatörlüğünü yaptığı Delaware'e doğru trenle yola çıktı.



Auteur: euronews-tr



Tags: etti Saraya ABD çifti Beyaz Barack Obama veda Amerika siyaseti Obama Gepost: 20 januari 2017