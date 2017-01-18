Obama, Casusluk Suçundan 35 Yıla Mahkum Edilen Manning'i affetti

Bu cuma görev süresi dolacak olan ABD Başkanı Barack Obama, başkanlığı Donald Trump'a devretmeden saatler önce çok kritik karara imza attı.

Obama, 2013 yılında casusluk ve diğer suçlardan 35 yıla mahkum edilen Chelsea Manning'i affetti.

Chelsea Manning (Bradley Maning) 2010 yılında Bağdat'ta görev yaptığı sırada elde ettiği gizli askeri bilgileri Wikileaks aracılığıyla sızdırdığı suçlamasıyla 2013 yılında toplam 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

ASSANGE, AFFEDİLMESİNİ ŞART KOŞMUŞTU

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın Manning'i affetmesi durumunda ABD'ye iade edilmesini kabul edeceği açıklamıştı.

Wikileaks'in Twitter hesabından yapılan açıklamada ' 'Adalet Bakanlığı'ndaki davanın açıkça anayasa ihlali olmasına karşın, eğer Obama Manning'i afederse Assange ABD'ye iade edilmesini kabul edecektir'' denilmişti.