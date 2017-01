Obama Beyaz Saray'da Son Basın Toplantısını Düzenledi

GÖREVİNİ 20 Ocak Cuma günü yeni başkan seçilen Donald Trump'a devredecek olan ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da son kez kameralar önüne geçerek basın toplantısı basın toplantısı düzenledi. Obama basın toplantısına, "Bugün buraya plaj kıyafetlerimle gelemediğim için üzgünüm ama eşim Michelle'de Ocak ayında olduğumuz için uygun olmayacağını söyledi" diyerek şakayla başladı.



Beyaz Saray'da son basın toplantısını düzenleyen Obama, hastaneye kaldırılan ABD eki başkanlarından George Bush ve Barbara Bush için geçmiş olsun dileklerini iletti. Obama, Bush ailesinin yaşamlarını ABD'ye adadıklarını, kendilerine de her zaman destek olduklarını söyledi. Basın özgürlüğüne vurgu yapan Obama, görevde kaldığı süre içerisinde kendisini izleyen gazetecilere teşekkür ederek, "Basın özgürlüğü Amerikan demokrasisinin temel taşlarından biri. Gazeteci olarak kimseye yaranmaya çalışmamalı her zaman sorgulayıcı olmalı ve övgüler düzen taraf olmamalısınız" diye konuştu.



"ORANTISIZ BİR CEZA"



Daha sonra soruları yanıtlayan Obama, Wikileaks'e Amerikan gizli belgelerini sızdıran Chelsea Manning'in cezasını affetmesiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, "Chelsea Manning uzun ve zorlu bir mahkümiyet süreci geçirdi. Aldığım karar, benzer yollarla bilgi sızdırmaya çalışanlar açısından güven verici olması anlamına gelmez. Ancak kişisel olarak Manning'in orantısız bir cezaya çarptırıldığını düşünüyorum" dedi. Obama, Mannig'in cezasının affedilmesi durumunda ABD'ye iade edilmeyi kabul edebileceğini açıklayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın açıklamalarını ise dikkate almadığını söyledi ve konuyla ilgili gerekirse Adalet Bakanlığı'nın ilgileneceğini belirtti.



"AMERİKAN KARŞITI SÖYLEMLER VE TAVIRLAR İLİŞKİLERİMİZİ ZORLAŞTIRDI"



Başka bir soru üzerine Rusya ile iyi ilişkiler kurmaya özen gösterdiğine değinen Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aynı yaklaşımı göstermediğini söyledi. Obama "Putin'in, Rusya Devlet Başkanlığı'na gelmesinin ardından soğuk savaş yıllarında ortaya çıkan ruh haline geri dönmesi, kullandığı Amerikan karşıtı söylemler ve tavırlar ilişkilerimizi zorlaştırdı" diye konuştu.



BASIN VE DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU



ABD'de 8 Kasım'da yapılan seçimlerde yeni başkan seçilen Donald Trump ile yaptığı görüşmenin de çok yapıcı geçtiğini, kendisine önerilerde bulunduğunu belirten Obama, Trump'ın yemin törenine kendisinin de katılacağını, Trump'ın başkanlık sürecinde Amerika'nın basın, düşünce, seçme ve seçilme özgürlükleri gibi temel değerlerine dokunmaya kalkışması durumunda kendisinin de sessiz kalmayacağını belirtti.



İSRAİL-FİLİSTİN İLİŞKİLERİ



Obama başka bir soru üzerine ise İsrail ve Filistin arasındaki ilişkilerle ilgili olarak var olan durumun hem İsrail hem Filistin hem de ABD'nin güvenliği için tehlike sunduğunu, iki devletli çözüm olmadan İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak algılanabileceği bir çözüm göremediğini söyledi. Obama kendisinin ABD'de son siyahi başkan olmayacağını, herkese eşit koşullar sunulması durumunda hem kadınların hem de değişik ırklardan insanların ABD Başkanlığına seçileceğine inandığını belirtti. - York