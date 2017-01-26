Meksikalı fotoğrafçı Fernando Franco'nun fotoğraflarından oluşan "Oaxaca: Ölümsüz Tanrılar Toprağı" sergisi Eskişehir'de açıldı.



Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü iş birliğiyle organize edilen ESOGÜ Sanat Galerisi'ndeki sergide Meksika'nın Oaxaca bölgesinde çekilen 40 fotoğraf yer alıyor.



Sergi açılışında konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Alejandra Martinez, sergide ülkesinin güzel topraklarına ait fotoğrafların yer aldığını söyledi.



Sergiyi gezenlerin Meksika'yı görme imkanı bulacağını belirten Martinez, "Türkiye ve Meksika'nın kültürel açıdan birçok ortak noktası bulunuyor. Eskişehir'de böyle bir sergiyi açmaktan çok mutluyuz. Umarım fotoğraf sergisi herkesin hoşuna gider ve Meksika'yı biraz daha yakından tanıma fırsatı elde edersiniz. ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.



ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Ünlüoğlu da bugün çok uzak toprakların renkli dünyasına tanıklık ettiklerini belirtti.



Üniversite olarak 2000 yılından bu yana Meksika ile ilgili bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ünlüoğlu, kültürel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergi 4 Mart'a kadar gezilebilecek.