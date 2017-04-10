O Zihniyeti 16 Nisan'dan Sonra Siyaset Müzesine Koyacağız"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, evetçileri denize dökmeyi kafasına koyan, 'eğer hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğiz' diyen zihniyeti 16 Nisan'dan sonra siyaset müzesine koyacaklarını söyledi.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Cihan Pektaş, Gümüşhane Belediye Başkanlığının hibe araç hizmete alma töreninde yaptığı konuşmada, Gümüşhane'nin son yıllarda modern bir şehir olma yolunda çok önemli adımlar attığını söyledi. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "Koalisyonlar da istikrarlı olabilir" sözüne de cevap veren Pektaş, "Bugüne kadar Türkiye'de kurulan koalisyonların hangisi istikrar vadetti. Bütün koalisyonlar ülkemizi geri götürdü. Yeni sistemin iki ana özelliği var. Birisi güçlü istikrar. Yani çift başlı yönetimden çıkıyoruz, tek başlı bir yönetim anlayışına geliyoruz. Başbakanla cumhurbaşkanının görevleri birleştiriliyor, bütün yetkiler cumhurbaşkanında toparlanıyor. Artık yeni sistemde güç kaçağı olmayacak. Güçsüz iktidarlar, koalisyonlar ve azınlık hükümetleri dönemi bu sistemle bitiyor. Bundan sonra hükümeti medya, dış güçler veya demokrasi dışı güçler belirlemeyecek, bundan sonra hükümeti doğrudan milletimiz belirleyecek. Biz buna doğrudan demokrasi diyoruz, tam demokrasi diyoruz. Bundan sonra 5 yılda bir kesintisiz ve güçlü bir yönetim olacak. Hizmetler daha hızlı olacak, daha hızlı karar alınan ve ekonominin fırlayıp gittiği bir döneme gireceğiz. Artık evetçileri denize dökmeyi kafasına koyan, 'eğer hayır çıkarsa İzmir'de düşmanı denize dökmüş kadar sevineceğiz' diyen zihniyeti de inşallah 16 Nisan'dan sonra siyaset müzesine koyacağız" dedi.



"SADECE 80 MİLYON DEĞİL, 100 MİLYONLARCA MAZLUM, 1,5 MİLYARLIK İSLAM ALEMİ BİZİ BEKLİYOR"



Türk milletinin bugüne kadar yanlış yapan hiçbir siyasetçiyi affetmediğini, bundan sonra da affetmeyeceğini kaydeden Pektaş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yürekten inanıyorum ki Gümüşhane rekor bir oyla güçlü Türkiye'ye destek verecek, büyük Türkiye'nin önünü açacak. Sadece 80 milyon değil, 100 milyonlarca mazlum, 1,5 milyarlık İslam alemi bizi bekliyor. Dünyanın bütün başkentleri de 16 Nisan'da yapılacak referandum u bekliyor. Bazı başkentler mateme, yasa boğulacak ama bazı başkentler ise mutluluğa koşacak. Biz o kardeşlerimize, İslam alemine mahcup olmamak için 16 Nisan'da da hem Türkiye'den güçlü bir evet çıkacak hem de Gümüşhanemizden rekor bir oy çıkacak."



"GÜMÜŞHANE'DE MERKEZİ HÜKÜMETİMİZİN 100'DEN FAZLA ŞANTİYESİ VAR VE NÜFUS BAŞINA EN FAZLA YATIRIM ALAN İLK İL"



Pektaş, "Tarım projelerinden ulaşım projelerine, istihdam projelerinden turizm projelerine kadar onlarca projeyi aynı anda yürütüyoruz. Şuanda 35 baraj ve göletimizin inşaatları devam ediyor, bazıları bitti. Bu yıl 8 tane daha ihale ediyoruz. Seneye de 8 tane daha derken etüt ve planlamalarını yaptığımız baraj ve gölet sayımız 70 olacak. İnşallah 600 bin dönümden fazla araziyi tamamen kapalı, basınçlı, modern bir şekilde sulayarak hayvancılığımızı geliştireceğiz. Çiftçilerimizin gelirlerini artırıcı, refahını yükseltici işleri bir bir gerçekleştireceğiz. Çevre yolu bu yıl bitiyor, Zigana'nın temelini geçtiğimiz ay Başbakanımız attı. Vauk Dağı'na 7 bin 400 metrelik çift tüplü tünel ihalesi yapıldı. Bayburt-Gümüşhane arası 8 kilometre kısalarak 68 kilometreye düşecek. Haftaya Pirahmet-Kelkit yolu duble yol olarak ihale ediliyor. Orada da 7 kilometrelik bir tünel var. Sorsalar ki Zigana, Vauk, Pekün tünelleri aynı anda yapılacak inanır mıydınız? Bunların hepsi aynı anda yürüyor. İnşallah 2 aya kadar havaalanımızın da temelini atıyoruz. Gümüşhane'nin çevre illeriyle mesafesi gittikçe kısalıyor. Bu da şehrimizi ulaşım noktasında kilit konumuna getiriyor. Valimizin riyasetinde İl Özel İdaremiz gece gündüz çalışıyor. Neredeyse bütün köylerimiz şantiye halinde. Başta Gümüşhane, ilçe ve belde belediyelerimiz olmak üzere destansı hizmetler yapıyor. Gümüşhane'de merkezi hükümetimizin 100'den fazla şantiyesi var ve nüfus başına en fazla yatırım alan ilk il. Bütün bunlar güçlü yönetim ve iktidarla oluyor. İnşallah 16 Nisan'da sizlerin de desteğiyle bu güçlü iktidarı ve güçlü istikrarı kalıcı hale getirmek istiyoruz" dedi.



(Recep Ergin /İHA)