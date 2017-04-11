O Topraklarda Esir Hayatı Yaşayamam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu.

O Topraklarda Esir Hayatı Yaşayamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu.

(İHA)

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip, 15 Temmuz, R.T.E, Vatan, Darbe Girişimi
sponsored ads