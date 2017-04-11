O Topraklarda Esir Hayatı Yaşayamam"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini anlatarak, "Otel sahibi arkadaşım, 'Hızlı bir yatım var, adalara götürelim sizi' deyince ben, 'Vatan topraklarında ölmem varken, gidip o topraklarda esir hayatı yaşayamam' dedim" diye konuştu.
(İHA)
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