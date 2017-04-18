O Şimdi Robot Üretiyor

İtalyan Isvea markasını satın aldı, şimdi o markayla en büyük ihracatı seramiğin merkezi İtalya'ya yapıyor. Ancak Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz en çok, Avrupa'daki fabrikalarda dahi kullanılan robotları üretir hale geldiklerini anlatırken gururlanıyor.