O Şimdi Robot Üretiyor
İtalyan Isvea markasını satın aldı, şimdi o markayla en büyük ihracatı seramiğin merkezi İtalya'ya yapıyor.
İtalyan Isvea markasını satın aldı, şimdi o markayla en büyük ihracatı seramiğin merkezi İtalya'ya yapıyor. Ancak Ece Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çenesiz en çok, Avrupa'daki fabrikalarda dahi kullanılan robotları üretir hale geldiklerini anlatırken gururlanıyor.
Kaynak: Dunya.com
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