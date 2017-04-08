O Ses Türkiye Yarışması'nın Şampiyonu Dodan Özer Diyarbakır'da Öğrencilerle Buluştu

Diyarbakır Final Okulları, sesiyle gönüllere taht kuran O Ses Türkiye Yarışması'nın galibi Dodan Özer'i öğrencileriyle buluşturdu.



Diyarbakır Final Okulları öğrencileriyle söyleşi yapan Dodan Özer, öğrencilerin isteğini geri çevirmeyip söyleşiyi şarkılarıyla şenlendirdi. Öğrenciler Dodan Özer ile söyleşi yapmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, bu etkinliği yapan okul idaresine teşekkür etti.



Dodan Özer, söyleşinin ardından okul yönetimi ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. - DİYARBAKIR