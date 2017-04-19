O Ses Türkiye Final) Ayda Mosharraf İsyan Büyük Final Performansı Video İzle

Jüri üyeliklerini Türk pop müziğinin sevilen isimleri Hadise, Murat Boz ve Mustafa Sandal ile oyuncu-şarkıcı Hülya Avşar'ın yaptığı "O Ses Türkiye"de, büyük gün geldi çattı. Haftalardır süren zorlu mücadelede Türkiye'nin en iyi sesi olmak için ter döken ve adlarını finale yazdırmayı başaran Onur Uğuş, Berkan Taşkın, Ayda Mosharraf ve Mustafa Bozkurt'tan biri bu akşam "O Ses&"...