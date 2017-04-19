O Ses Türkiye - Ayda Mosharraf'tan 'İsyan' (Tamamı)

O Ses Türkiye dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. O Ses Türkiye'de bir çok yarışmacı geceye renk kattı. Ayda Mosharraf O Ses Türkiye'de Halil Sezai'nin 'İsyan' şarkısıyla geceye damgasını vurdu. Ayda Mosharraf O Ses Türkiye jürisinden tam not aldı. O Ses Türkiye'de Murat Boz'un takımındaki Ayda canlı yayınlara kalmayı başardı. O Ses Türkiye'de dün akşam hüzün ve mutluluk ayn...