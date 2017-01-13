"O Ses Türkiye" Açık Ara Zirvede

Ekranlarda izleyicinin beğenisine farklı formatlarda bir çok yarışma programı sunulurken, başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapıp sunduğu ses yarışması "O Ses Türkiye" nin Aralık ayında da medyada en çok konuşulan yarışma programı olduğu tespit edildi.

Yarışma programları hakkında 700'e yakın haber çıktı …

Aralık ayında kanallarda yayınlanan yarışma programları yazılı basında toplam 676 haberle gündeme gelirken, haber sıralamasının ikinci basamağında sunuculuğunu Seda Akgül'ün yaptığı 'Kısmetse Olur' isimli yarışma programı yer aldı. Her gün birbirinin evlerine konuk olan beş gelinin yarıştığı 'Gelin Evi' adlı yarışma hakkında ise 62 haber çıktığı belirlendi. Alper Ateş tarafından sunulan ve özellikle bilgi yarışması sevenlerin büyük ilgi gösterdiği 'Süper Bulmaca' isimli yarışma programı da hakkında çıkan 54 haberle gündeme geldi. Deneyimli oyuncu Selçuk Yöntem tarafından sunulan ve yarışmacıların sorulara verdiği cevaplarla zaman zaman gündeme damga vurduğu bilgi yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster" hakkında da yazılı basında 53 haber çıktığı belirlendi.