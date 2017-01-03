O Saldırganın Görüntüleri

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA



Ortaköy'de yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüsü ortaya çıktı.



Reina'ya yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren teröriste ait görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde saldırgan bir caddede yürürken kendisini videoya alıyor. Polis saldırıdan sonra kaçan saldırganı yakalamak için çeşitli ilçelerde operasyonlar düzenliyor.