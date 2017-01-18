O Sahneye Tepkiler Devam Ediyor

Türkiye'de gişe rekorları kıran Recep İvedik serisinin 5. filminde yer alan, Türk ve Azeri boksörlerin karşılaştığı sahne tepki çekmeye devam ediyor.



Tepkilerden biri de Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Uzm. Ecz. Cavid Aydın'dan geldi. Söz konusu sahneyi kınadıklarını dile getiren Başkan Aydın, "Dünyanın dört bir tarafında Türk düşmanlığı devam ederken, bağımsız Türk cumhuriyetleri arasında ufak bir problem yaşanmasını sabırsızlıkla bekleyen bir düzine düşman varken, yabancı mihraklar elindeki medyayı kullanarak hep yalan yanlış bilgilerle Türk dünyası arasına nifak sokmaya çalışırken, 'Recep İvedik 5' filmi ipin ucunun kaçtığının bariz göstergesidir. Türkiye'de yaşanan en ufak üzücü bir olaya kendi hanesinde yaşanmışcasına üzülen, aynı şekilde başarıya da sevinen bir Azerbaycan Türklüğü varken, ne gerek vardı ucuz ve seviyesizce bir komedi yapacağım diye kırıp dökmeye? İki kardeş ülke kötü günlerde birbirine destek olurken ne gerek vardı bir boks ringinde dövüştürmeye? Karabağ işgal altındayken, Türkiye'mizde bunca terör şehidi varken ne gerek vardı bu iki kardeşi bir şaklabanlık uğruna tekrar üzmeye? Gönül isterdi ki, boks sahnesinde Türk boksör bir Ermeni boksörü yere sersin ve tribünde Türkiye-Azerbaycan bayrakları her zaman olduğu gibi birlikte dalgalansın. Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine zarar verecek ve iki ülke Türklüğünü aşağılayacak her türlü eylem ve söylemin karşısındayız. Bu sebeple 'Recep İvedik 5' filmini ve Şahan Gökbakar'ı şahsım ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği olarak kınıyoruz. Dileğimiz bu yanlışa son verilmesi ve film vizyona girmeden bu iğrenç sahnenin filmden çıkarılmasıdır. Aksi takdirde Türk milleti bunun cevabını sert bir şekilde verecektir ve filmi protesto edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR