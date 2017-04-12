O Nineler Emine Erdoğan'ı Görmek İstiyor

ORDU'nun Perşembe İlçesi'nde yaşayan, tek yumurta üçüzlerinden 85 yaşındaki Emriye ve Hayriye Sarı, yarın Ordu'ya mitinge gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek istiyor.



Ordu'nun Perşembe İlçesi'ne bağlı Yazlık Mahallesi'nde oturan tek yumurta üçüzleri Emriye ve Hayriye Sarı ile geçen yıl Kasım ayında ilik kanserinden yaşamını yitiren Hacer Sarı, 4 yıl önce konuk olarak katıldıkları bir televizyon programında, barındıkları köy evi ile ilgili sıkıntılarını dile getirdi. Programı izleyen dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu durumdan etkilenip harekete geçti. Emine Erdoğan'ın talimatıyla Perşembe Kaymakamlığı tarafından eski ev yıkılarak, yerine iki katlı 53 metrekare ev yapıldı.



Üçüz ninelerin tüm ihtiyaçları da KaymakamlıkSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SDYV) tarafından sağlanırken, bir de hediye olarak cep telefonu verildi. Beraber yaşayan üçüz ninelerden Hacer Sarı, ilik kanserinden geçen yıl Kasım ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



BİZİ MİTİNGE ONLARA GÖTÜRSÜNLER



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşinin yarın referandum mitingi için Ordu'ya geleceğini öğrendiklerini ve çok sevindiklerini belirten Hayriye Sarı, "Cumhurbaşkanımız ve eşinden Allah razı olsun, bize ev yaptılar o evde kalıyoruz. Üçümüz Emine hanımı görmeyi çok istiyorduk ancak geçen sene Hacer kardeşimizi kaybettik. Çok üzgünüz, o da Emine hanımı çok görmek istiyordu. Cumhurbaşkanımızı ve Emine hanım Ordu'ya gelecekler. Köyden mitinge onları görmeye gitmek istiyoruz. Köyde aracımız yok, bizi alıp mitinge götürsünler, yakından onları çok görmek istiyoruz. Yetkililerimiz bize böyle yardımcı olsunlar" dedi.



- Ordu