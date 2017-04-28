O minik yürekler anneanneye emanet

Çocuklar, ölümden kurtardıkları anne ve babalarının yanında kalmak istemedi

Anne ve babanın resmi nikahlarının olmadığı ortaya çıktı

Madde bağımlısı baba, 2011 yılında 'Uyuşturucu Madde Satma' suçundan cezaevine girmiş



ESKİŞEHİR - Eskişehir'de madde bağımlısı anne ve babalarını polis ekiplerine ihbarda bulunarak, ölümden kurtaran iki kız kardeş Sevcan ve Sevim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gözetiminde anneannelerine teslim edildi.

Eskişehir'de 25 Nisan 2017 tarihinde Kumlubel mahallesinde devriye atan polis ekiplerini 8 yaşındaki Sevcan ile 6 yaşındaki Sevim kız kardeşler durdurmuş, evde anne ve babasının baygın olduğunu söyleyen iki minik yürek polis ekiplerinden yardım istemişti. Çocukların çağrısı üzerine ekipler, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağırmış, anne ve baba olay yerinde yapılan müdahale edilmişti.

"Anne ve baba madde bağımlısı"

Olay sonrasında çocuklarla ilgili çalışma başlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukların annesi K.Y.'in çocukların babası L.U. ile resmi nikahla evli olmadığını tespit etti. Diğer yandan çocukların madde bağımlısı babası L.U.'un 2011 yılında 'Uyuşturucu Madde Satma' suçundan cezaevine girdiği öğrenildi.

"Ekipler anneyi uyuşturucu madde almış şekilde buldu"

Olayın meydana geldiği eve giden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukları ve anne babasını adreste bulamadı. Bunun sonrasında ekiplerler anne K.Y.'in anne ve babasının evine gitti. Burada K.Y.'yi bir koltuğun üzerinde uyuşturucu madde almış bir şekilde bulurken, iletişim kuramadı. Yetkililer, anneanne ve dayılar ile görüşme sağladı. Yapılan görüşme sırasında anne ve babanın madde bağımlısı olduğu, zaman zaman İstanbul'da zaman zaman Eskişehir'de kaldıkları, bilgisine ulaşıldı. Basına yansıyan olay sonrasında çocukları yanlarına aldıklarını belirten anneanne, çoğu zamanda kendisinin çocukların bakımını sağladığını, çocuklara sahip çıkacaklarını söyledi.

"Çocukları almak anneye daha zarar verir"

Ekipler, çocukların alınması konusunda anane ile görüş alışverişinde bulundu. Çocukların alınması durumunda kızı K.Y.'in bu durumdan etkilenerek, daha fazla uyuşturucu madde batağına düşebileceğini belirten anneanne, bunun için yetkililerden zaman tanınmasını istedi.

Çocuklar anne ve babalarını istemedi

Yetkililer, çocuklarla olay hakkında görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonrasında çocukların anne ve baba yanında kalmak istemediklerini belirlendi. Çocuklar, anneanne yanında kalmak istediklerini ve burada mutlu olduklarını yetkililere bildirdi.

Diğer yandan, alınan bilgiye göre; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerinin, çocukların takibini sürdüreceği öğrenildi.