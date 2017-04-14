O.lyon Başkanı Jean Michel Aulas: "Bunlar Tehlikeli İnsanlar"

Lyon Kulübü Başkanı Jean Michel Aulas Fransız taraftarların üstlerine patlayıcı atıldığını ve Lyonluların sahaya kaçmaktan başka çareleri olmadığını, bu sayede Türk seyircilerinin tuzağına düşmediklerini iddia etti.



Bir çok Lyon taraftarının atılan patlayıcılar yüzünden yaralandıklarını fakat sahadan çıkmayı gururlarına yediremedikleri için stadı terk etmediklerini söyledi.



"MAÇIN İPTAL EDİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM"



Seyircinin sahaya inmesi ile birlikte maçın iptal edileceğini düşündüğünü söyleyen Aulas seyirciyi geri tribüne davet etmek ile maçı kurtardığını söyledi.



Maç biletlerinin internet ortamından satılmasını engellemenin suç olduğunu söyleyen Aulas sadece Fransa'nın dışından bilet alınmasını engellediklerini fakat Almanya, İsviçre, Hollanda gibi ülkelerden gelen Türk seyircilerin stada girememesi gerekirken Fransa içinden alınan toplu biletler sayesinde bu seyircilerin de stada girebildiğini iddia etti.



"İSTANBUL'DAKİ MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANMALI"



Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda ayrıca; rövanş ile ilgili şok bir istekte bulundu.



İstanbul'daki maçın seyircisiz oynanması gerektiğini belirten Aulas "Özellikle Avrupa'nın en güvenli stadında böyle şeyler yaşanması ilginç. Öyle anlaşılıyor ki Beşiktaş kulübü biletleri stadı girme hakkı olmayanlar satmış. Tribünde birçok taraftarımız yaralandı. 3. kısımdaki bazı Türk taraftarları girişte yaşanan kargaşa esnasında biletsiz olarak giriş yaptılar. Bu olaylar ile ilgili elimizde kanıtlar var. Biz elimizden geleni yaptık. Tribüne çıkmamdaki amaç taraftarları sakinleştirmekti. Umarım UEFA rövanş maçı gereken önlemleri alır. Bence adaletli olan rövanşın seyircisiz oynanması. Açıkçası rövanş için korkuyorum. Oyuncular için endişeliyiz" ifadelerini kullandı. - Lyon