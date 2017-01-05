O Köpek Artık Sahipsiz Değil

Eskişehir'de duyarlı vatandaşların içine minder koyduğu karton ve strafordan yapılan kulübede soğuktan korumaya çalışılırken, başka köpeğin vatandaşı ısırması üzerine yetkililerin yanlışlıkla barınma merkezine götürdüğü sokak köpeği geri alınıp Esin Sakallı tarafından sahiplenildi.



İki Eylül caddesi üzerindeki esnaf, örnek bir davranış sergileyerek kaldırıma straforla ısı yalıtımı sağlanan, içerisine minder, yakınına mama ve su koyduğu kulübede bir sokak köpeğini sahiplenmişti. Bir süre önce yoldan geçen bir vatandaş, uyurken fark etmeyip kuyruğuna bastığı bir köpeğin kendisini ısındığını belirterek belediye görevlileri şikayette bulundu. Bunun üzerine sokak esnafının sahiplendiği köpek, yanlışlıkla Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlık Merkezi'ne götürüldü. Esnafın bırakılmasını isteği bir yanlışlık sonucu müşahede altında tutulan köpek, tedavisi tamamlandıktan sonra serbest bırakıldı. İki Eylül Caddesi üzerinde bulunan bir mağazada satış danışmanlığı yapan Esin Sakallı, verdiği mücadeleyi kazanarak sorumluluğunu üstlendiği köpeği sahiplendi.



Köpeği çok zor şartlar altında geri alabildim



Yaşadıklarını anlatan Sakallı, 'Ağlak Surat', 'Mazlum' veya 'Pasaklı' diye farklı isimlerle çağırdıkları sokak köpeğinin daha önce Eskişehir İl Halk Kütüphanesi çevresinde kaldığını, kütüphane binası yıkılmaya başlayınca bulundukları bölgeye geldiğini anlattı. Köpeğin kendilerini sahip olarak gördüğünü söyleyen Sakallı, şöyle konuştu;



"Biz de onu sahiplendik. Çevredeki hayvanseverler ve esnaflar el birliğiyle karton kulübe, battaniye, minder yiyecek ve içecek gibi bu tarz destekleri oldu. Başka bir hayvan uyurken vatandaş bunu görmüyor, üstüne basıyor. Kendini korumak amacıyla o da vatandaşı ısırıyor. Isıran hayvan da bu değil, farklı bir hayvan. Kameralardan da diğer insanlardan da öğrendiğimiz bilgi bu. Isırılma vakasından sonra şikayet üzerine yetkililer tarafından köpek barınağa götürüldü. 10 gün müşahede altında tutulacak denmişti, sonradan aradığımızda 14 gün diyerek değiştirildi. Tekrardan alındığı bölgeye bırakılacak denmişti, ama sonradan başka bölgeye bırakılacağı ya da sahiplendirileceği söylendi. Oraya gittiğimde gördüğüm manzara karşısında onu o ortamdan kurtarmak istedim. Vermek istemediler, mücadele ettim araya bir hayvanseverler derneğini soktum, esnaflardan destek aldım. Köpeği çok zor şartlar altında geri alabildim. Bu köpek uysal, kendi halinde insanlara zararı olmayan bir köpek. Sokakta yaşamasına rağmen bizim tarafımızdan gözetimi yapılıyor. Diğer köpeğin vatandaşı ısırma nedeni ise kendisine zarar verildiği için savunma amaçlı. Köpeğe genel olarak esnaflar bakıyor. Sütünü, mamasını hayvanseverler ve esnaflar ortak olarak karşılıyor. Bu bölgedeki bütün esnaflar hem maddi hem manevi desteğini çekmediler. Köpek barınaktayken sık sık arayıp, durumu hakkında bilgi aldık. Elimizden geldiğince elimizden geldiğince ziyaret etmeye çalıştık. Barınağın ulaşım imkanı çok zor. Barınak şartları iyileştirilebilir, vatandaşların ziyaret şartları kolaylaştırılabilir, bilgi alması netleştirilebilir" dedi.



Köpek geri geldiği için çok mutluyum



Bölge esnafı da, köpeğin bir yıldan fazla süredir kendi çevrelerinde olduğunu, kimseye zararı olmadığını, sıcakkanlı sevimli olduğunu ve köpeği çok sevdiklerini kaydetti. Bir telekomünikasyon bayiliğinde iletişim danışmanlığı yapan Billur Subaşı da köpek için mücadele veren hayvanseverler arasında bulunuyor. Subaşı, telefonla sürekli köpeğin durumu için barınağı aradıklarını anlatarak, "Biz en sonunda çözüm olarak sorumluluk üstlenerek köpeği geri alma kararı aldık. Köpek geri geldiği için çok mutluyum. Esin hanımın taksiyle köpeği geri getirdiğini görünce direk dükkandan dışarı fırladım. İnanamadım. Köpeğin psikolojisinin bozulduğu çok belli oluyor. Eskiye göre daha içine kapanık durumda şu anda. O da bizi gördüğünde çok mutlu oldu belli oluyor zaten. 'Ağlak Surat' diyoruz çünkü gözleri öyle. 'Mazlum' veya 'Pasaklı' da diyoruz. İlgililerden barınaklarla alakalı bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.



Hayvanlara eziyet etmek günahtır



Bölge esnaflarından hırdavatçılık yapan Sabahattin Koç ise, köpeğin esnafların dostu haline geldiğini, zararsız olduğunu ve sevgiye muhtaç olduğunu belirterek, "İnsanın ağzı dili var konuşabiliyor, hayvanın ağzı dili yolu konuşamıyor sorunlarını dile getiremiyor. Hayvanlara eziyet etmek günahtır. Sokak hayvanlarına sahip çıkalım" diyerek hayvan sevgisinin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR