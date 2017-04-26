O Kedi" Avrupa Yolcusu

"O Kedi" isimli single çalışmasıyla büyük beğeni toplayan şarkıcı Demet Aktaş, önümüzdeki ay Avrupa turnesine çıkacak.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Tango To Buddha" adlı mekanda, "O Kedi"nin yaratıcısı ve aranjörü Ozan Doğulu'nun sahnesine konuk olan Demet Aktaş, "O Kedi" şarkısını Doğulu eşliğinde söyledi.



Kıbrıs'ta yaklaşık 9 yıldır sahne aldığını belirten Aktaş, "Burası benim ikinci ailem oldu. Yolda beni görenler, şarkımı yüksek sesle çalmaya başlıyor. Gönülleri fethettiğim için çok mutluyum" dedi.



Mayıs ayında Avrupa turnesine çıkacağını da açıklayan şarkıcı, "Bir ay boyunca 9 Avrupa ülkesini dolaşacağız. Konserin ilk ayağı Almanya olacak. Bu yüzden heyecanlıyım" ifadesini kullandı.



- İstanbul