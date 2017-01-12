O Hakemin Cezası Belli Oldu

Sosyal medyadaki mesajıyla Ortaköy'de meydana gelen hain terör saldırısını destekleyen hakem Süleyman Belli'nin cezası belli oldu.



Kütahya Bölge Hakemi olduğu öğrenilen Süleyman Belli, sosyal medya hesabından yılbaşı gecesi İstanbul'da gerçekleşen terör saldırısını destekleyen paylaşımlarda bulunmuştu. TFF, Süleyman Belli'ye 3 yıl hak mahrumiyeti ve hakemlik lisansının iptali cezası verdi.



TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:



"Süleyman Belli (İl Hakemi) hakkında; sosyal paylaşım siteleri aracılı ile milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklama paylaşımda bulunması nedeni ile takdiren teştiden 3 yıl hak mahrumiyeti cezası ile Hakemlik lisansının iptal edilmesine (02.01.2017 Tedbirli) karar verilmiştir." - İSTANBUL