"O Hain " Hakkında Yakalama Kararı

Türkiye'yi tehdit eden video kaydındaki teröristti



Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ'in 2 askerimizin yakılarak şehit edilmesi olarak değerlendirilen ve internet ortamında yayınlanan görüntülerdeki teröristin Talip Akkurt olduğunu belirledi.



Talip Akkurt'un 2016 yılı Şubat ayı'nda Gaziantep üzerinden yasadışı yollardan Suriye'ye gittiği tespit edildi. TEM ekipleri Akkurt'un ilişkili olduğu hücreyi belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda S.B., K.D., O.K., A.B.İ, R.Ö. ve H.E. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. tutuklanırken, K.D., O.K., A.B.İ, R.Ö. ve H.E. adli kontrol talebi ile serbest bırakıldı. Mahkeme Talip Akkurt hakkında da yakalama kararı çıkarttı.