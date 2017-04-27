O gece yanında olan isim eski başyaver Ali Yazıcı'nın ifadelerine yalanladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı ile 15 Temmuz gecesi aynı araçta bulunan tutuklu sanık eski Yarbay Emin Güven, SEGBİS sistemi ile tanık olarak ifade verdi. Yazıcı'nın kendisiyle ilgili olarak verdiği ifadeyi yalanlayan Güven, 14 Temmuz günü Muhafız Alayındaki masanın üzerinde 'Marmaris' yazısı olan bir fotoğraf gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında, tanık olarak ifade veren eski Yarbay Emin Güven, eski Başyaver Ali Yazıcı'nın kendisiyle ilgili mahkemede verdiği ifadeyi yalanladı. Güven o gece Ali Yazıcı'nın en yakınındaki isimdi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada 14 Temmuz tarihinde Muhafız Alayında Kurmay Albay Fırat Alakuş'un kendisini aradığını belirten Emin Güven, eski Başyaver Ali Yazıcı'nın "Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından ayrılırken yanıma Emin Yarbay diye birisi geldi. Sivil kıyafetliydi. Bana 'Komutanım ben de Antalya'ya gideceğim. Sizinle gelebilir miyim' diyerek arabama bindi. Bunu nasıl izah edeceğimi bilmiyorum ama Emin Yarbay'ı ilk defa gördüm. Ben arabayı kullanırken benim cep telefonumu karıştırmaya başladı. Kendisinden kuşkulandım. Arabadan indirmek istedim. Ancak şüphe duydum. Yanımdaki yabancı biriyle Marmaris'e gitmek istemediğim için İzmir'e yöneldik. Ben orduevine gidecektim. Emin bana 'Çiğli'ye gidelim' dedi ve birlikte çiğli'ye gittik. Bunu da kendime izah edemiyorum. Normalde ben orduevine gitmek istiyordum. Saat gece 02.30 gibi televizyonlar Cumhurbaşkanımızın İstanbul'a gittiğini söyledi. Ben de çıkıp Ankara'ya gitmek istedim ama nizamiye kapatılmıştı. Misafirhaneye geçtim" şeklindeki ifadesini yalanladı.

SÜREKLİ TELEFONLA KONUŞUYORDU

Güven, "15 Temmuz'da Özel Kuvvetlerde yarbay olarak görev yapıyordum. 15 Temmuz öncesi izinliydim. 14 Temmuz'da bir operasyon olacağı gerekçesi ile Özel Kuvvetlerde görevli Kurmay Albay Fırat Alakuş telefonla beni aradı ve evine bazı malzemeleri getirmemi istedi. Fırat Alakuş'un evine giderek malzemeleri teslim ettim. Daha sonra Fırat Alakuş, kendisini Muhafız Alay Komutanlığına bırakmamı istedi. İstediği yere bıraktım ve Muhafız Alayına birlikte girdik. Alayda bir kamelyanın bulunduğu bölgeye gittik. Orada 10-15 civarında personel vardı. İçlerinde Ali Yazıcı da bulunuyordu. Ailem Bodrum'da tatilde olduğu için ben de Bodrum'a gidecektim. Fırat Alakuş, Ali Yazıcı'nın Antalya'ya gideceğini, ona eşlik etmemi, daha sonra kendisinden ayrılarak ailemin yanına gidebileceğimi söyledi. Bunları söylerken Ali Yazıcı da yanımızdaydı. Otomobili ben kullandım, Ali Yazıcı ön koltukta oturuyordu. Afyon'a kadar benimle fazla konuşmadı daha çok kendisine ait telefonlarla sürekli olarak konuşuyordu" dedi.

ALİ YAZICI GENELKURMAY'IN TATBİKATI OLDUĞUN SÖYLEDİ

Ankara'dan sonra Afyon'da mola verdiklerini ifade eden Emin Güven, "Afyon'da bir süre mola verdik ve tekrar yola çıktık. Bir ara yolda Muğla istikametine gideceğimizi ve Cumhurbaşkanına bir liste vermesi gerektiğini söyledi. Listenin içeriği ile ilgili bilgi vermedi. Akşam saatlerinde hava karardığı sırada Ali Yazıcı'ya bir telefon geldi. Yüksek sesle 'ne darbe m' oluyor?' dedi. Ben de bunu duyunca 'ne darbesi' dedim, bana cevap vermedi. Sonra telefon görüşmesi yaptı ve Genel Kurmay'ın bir tatbikatı olduğunu söyledi. Ardından Muğla'ya değil, İzmir Çiğli'ye gitmemiz gerektiğini söyledi. Ben de orada işim olmadığını söyleyince 'sen arabayı sürmeye devam et' dedi. Çiğli'ye geldiğimizde nizamiyeden önce bizi almadılar. Ali Yazıcı yüksek sesle 'alacaksınız' diye söylüyordu. O esnada oradan ayrılamadım. Daha sonra Güvenlik Tabur Komutanlığı görevlilerinin eskortluğunda nizamiyeden içeri girdik. Bir üs komutanının odasına girdik. Çeşitli rütbelerde pilot giysili personel vardı. Bu esnada televizyondan darbe bildirisi okunuyordu. Bu esnada Çiğli'nin giriş ve çıkışlarının kapatılması talimatı verildi. Bizi misafirhaneye götürdüler. Bir ara ben nizamiyeye giderek dışarı çıkmak istedim. Ancak girişin itfaiye araçları ve TOMA'lar ile kapalı olduğunu görünce geri döndüm. Sabaha doğru çıkışların açıldığını öğrendim. Ali Yazıcı ile birlikte üsten ayrıldık ve kısa bir süre sonra araçtan inerek Bodrum'a ailemin yanına gitmek üzere yola çıktım" dedi.

HAVA FOTOĞRAFLARININ ÜZERİNDE MARMARİS YAZIYORDU

Emin Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının "Ankara'da Muhafız Alay Komutanlığında Ali Yazıcı'ının da aralarında bulunduğu kişilerin harita üzerinde bir çalışma yapıyor muydu?" sorusunu, "Harita üzerinde bir çalışma yapmıyorlardı. Ancak masa üzerinde bazı hava fotoğrafları vardı, bu fotoğrafların üzerinde Marmaris yazısını gördüm" diye cevapladı.

'CEMAATLE GÖRÜŞÜYORDUM AMA TERÖRİST DEĞİLİM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının "Ali Yazıcı mahkemede verdiği ifadede sizin FETÖ'cü olabileceğinizi söylemişti, buna ne diyorsunuz" sorusu üzerine Güven, "Cemaatle görüşüyordum ama terörist değilim" dedi.