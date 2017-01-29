Flaş Teori! Trump ve May'in El Ele Tutuşmasının Nedeni: Bathmophobia

İngiltere'nin en çok satan gazetelerinden Daily Mail'e "Beyaz Saray'da Aşk" başlığını attıran olayla ilgili flaş bir teori ortaya atıldı.

NEDENİ BATHMOPHOBİA MI?

İngiliz medyasında yer alan bir iddiaya göre; Trump'ta "bathmophobia" olarak anılan merdiven korkusu var ve bu nedenle Trump, düşmekten korktuğu için destek olarak May'in elini tuttu.

İddia, "üst düzey bir kaynağa" dayandırıldı. Söz konusu kaynak, "Trump, zeminin ya da keskin eğimlerin görüldüğü yükseklikten nefret eder. Hatta mikroplardan bile daha çok. Bilhassa merdivenleri sevmez ve en büyük kabusu kirli trabzanlardır." dedi.