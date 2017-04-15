O Formada Beşiktaş Amblemi Var"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan "Bordo forma" açıklaması geldi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan "Bordo forma" açıklaması geldi.

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Fikret Orman, Besiktaş, Beşiktaş
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