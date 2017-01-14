O Faciayla İlgili Yunanistan'da Tutuklu 2 Kişi Serbest Bırakıldı

EGE Denizi'nde geçen yıl 34 kişinin öldüğü mülteci faciasıyla ilgili Yunanistan'da tutuklanan 2 Suriyeli, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.



Yunanistan'ın Kilimli Adası (Kalimnos Adası) ile Farmakosini Adası (Bulamaç Adası) açıklarında geçen yıl 22 Ocak'ta batan kaçak göçmen teknesinde, 16'sı kadın 11'i çocuk olmak üzere 34 kişi öldü. Kilimli Adası'nda yayın yapan 'www.kalymnos-news.gr'nin haberine göre; tutuklu yargılanan ve 25-46 yaşlarındaki 2 Suriyeli, geçen perşembe günü, Rodos Yüksek Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Sanıkların, tutuksuz yargılanmak ve yurt dışına çıkmama şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.



- Bodrummuğla