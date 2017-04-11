O, Dünya Tarihini Değiştiren Bir İnsan

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş'ın verdiği derste "Hz. Peygamberin Mekke'deki Tebliğ Faaliyetleri (Davet Yöntemi)" konusu işlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen derse Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, şube müdürleri ile derslere kayıt yaptırmış olan dinleyiciler katıldı.

Hz. Peygamber'i çok iyi araştırmamız lazım

Dersin başlangıcında Hz. Peygamber ve Mekke Dönemi'ni anlamanın önemine değinen Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Savaş, şöyle konuştu:

"Hz.Muhammed (A.S) dünya tarihini değiştiren bir insan. O'nun getirdiği din, 23 yıllık süre içerisinde insanlara ulaştırılmış; bunun başlangıcı da 13 yıllık Mekke Dönemi'dir. Bu süre içerisinde Hz. Peygamber o kadar sağlam bir temel attı ki o temel üzerine Medine'de birden büyüdü. Ve Peygamberimizin vefatından sonra da çeyrek asırda bu din; o günün eski dünyası dediğimiz Asya, Avrupa, Afrika'nın tamamına neredeyse hitap edecek tarzda büyük bir devlet oluverdi. Bunun temeli Mekke dönemidir. Yani biz Mekke dönemini iyi kavrayabilirsek; İslam'ı da Hz. Peygamberi de daha doğru kavrarız. 40 yıllık bir Siyer hocası olarak şunu söyleyebilirim ki biz Peygamberimizi anlamıyoruz. Anlasak şu andaki durumumuz böyle olmaz. Dünya üzerinde 1.5 milyardan fazla Müslüman varız ama halimizi görüyorsunuz. Demek ki bir sıkıntımız var. Yani hem Resulallah'ı hem İslam'ı anlama ve yorumlamada ve hayata uygulamada ciddi problemlerimiz var. Bunun temeli de Hz. Peygamber'i doğru anlamamamızdan kaynaklanan bir problemdir... Çünkü O'nu doğru anlamazsak Kur'an'ı da doğru anlamıyoruz, İslam'ı da doğru anlamıyoruz. İşin temeli oradadır. O yüzden Hz. Peygamber'i çok iyi araştırmamız lazım, doğru anlamamız lazım. Biz Müslümanlar olarak doğru bilgiyi araştıracağız, doğru bilgiye talip olacağız. Kur'an-ı Kerim bizim vasfımızı şöyle anlatır: Onlar görüşleri dinlerler ama en güzeline tabi olurlar."

Prof. Savaş, daha sonra Hz. Peygamberin Mekke'deki Tebliğ Faaliyetleri -Davet Yöntemi konusunda detaylı bilgiler aktardı.