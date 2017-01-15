O da Beni Seviyo' Mu?

Hem evcil hayvanların hem de sahiplerinin bir arada keyifli zaman geçirecekleri etkinlik nBeyin Atölye'sinde...



"Köpeğim genç ama sürekli uyuyor"



"Kedimi evde hiç görmüyorum."



"Kuyruğunu sallıyor ama ısırıyor da!"



"Peki neler oluyor? Sözcükler olmadan, size ne anlatmaya çalışıyor? Gelin keşfedelim. Tüm sorularınızı biriktirin, eğlenmeye ve öğrenmeye hazır olun. 20 kişi, hem tanışıyor hem de rahat rahat evcil hayvanlarımızdan bahsediyoruz. "



Atölye Hakkında



Biz onları çok seviyoruz, peki evcil hayvanlarımız da bizi seviyor mu? Atölyemizde Davranış Danışmanı Serhan Akcengiz, birlikte yaşadığımız kedi ve köpeklerimizin duygularını anlamamız için bize davranış okuma yöntemleri öğretiyor.



Eğitmen Hakkında Öğrenim hayatına 2004 yılında ODTÜ Fizik Bölu¨mu¨'nde başlayan Akcengiz, 2006-2007 yıllarında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölu¨mu¨'nde derslerde gözlemci olarak bulundu ve psikoloji alanında çeşitli çalışmalara katıldı. Aynı yıllarda hayvanla terapi, çeşitli hastalık ve durumlarda evcil hayvan kullanımı, ilaç gerektirmeyen psikolojik hastalıklarda köpekle terapi, hayvan destekli terapi ve uygulamaları alanında kaynak ve saha araştırmalarına başladı. 2008 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Veterinerlik Faku¨ltesi'nde temel bilimleri tamamladıktan sonra saha çalışmalarına yoğunluk verdi. Kanser tedavisi sonrasında ve ms hastalığında köpekle terapi alanında çalıştı. Terapi köpeği eğitimi ve kullanımı hakkında çeşitli çalışmalarda bulundu ve 2012 yılında Japon Animal Assisted Theraphy (NPO) terapi köpeği lisansını aldı. NPO ve ZİÇEV ile çok sayıda saha araştırması ve etkinlik yu¨ru¨terek, çocuklar, yaşlılar ve engelliler ile çalışma deneyimi kazandı. Akcengiz saha deneyimi ve araştırmaları ile 'Köpekle Yaşam Eğitimi' adında yeni ve bu¨tu¨ncu¨l bir eğitim modeli ortaya çıkardı. Bu model u¨zerinden Davranış Atölyesi'nde DADA olarak eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermeye; seminer ve etkinliklerde doğa insan ilişkisini anlatmaya devam ediyor.