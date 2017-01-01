Haber-Kamera Erhan TEKTEN - Özgür EREN İstanbul DHA
Ortaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı. İncelemeler nedeniyle kulübe giremeyen güvenlik görevlisi Emrah Altun gazetecilerin sorularına cevap verdi. Makineli tüfek sesi duyduğunu söyleyen Altun, Ben dışarıdaydım. Noel Baba kıyafetliler miydi bilmiyorum dedi. O anları anlatır mısınız sorusuna da, Şu anda sıkıntılıyız. Belki daha sonra. Kıyafetim de müşteriler çekiştirirken, kargaşa da oldu herhalde şeklinde yanıt verdi.
O Anları' Anlatamadı
Haber-Kamera Erhan TEKTEN - Özgür EREN İstanbul DHAOrtaköy'deki terör saldırısının ardından olay yerine gelen Reina'nın güvenlik görevlisi ile bazı çalışanlar içeri alınmadı.
Haber-Kamera Erhan TEKTEN - Özgür EREN İstanbul DHA
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