NY Times: Trump NATO, Çin, Rusya vb Alanlarda Geri Dönüşler Yapıyor

Bu hafta boyunca verdiği demeçlerde NATO konusundan Çin'in döviz manipülatörlüğüne ilişkin ithamlarına kadar birçok pozisyonunu değiştirdi. Meksika ile ABD sınırına bir duvar ördürüp parasını da Meksika'dan tahsil etme niyeti de bunlardan biri.

Sözlerini tutmuyor görünmemekte ısrarlı olan Trump bir yandan da 12 Nisan'da attığı bir tweet'te "Vaatlerimizi birer bire tutuyoruz -sınırlarda, enerjide, istihdamda, mevzuatta" diye yazıyor. "Büyük değişimler oluyor" diye ekliyor.

Aslında Başkan'ın geçmişe göre esnek davrandığı konulardan -ancak- birkaçı şunlar:

NATO - Aday olarak "miadını doldurmuş" olarak nitelediği örgüte bağlılığını, 12 Nisan Çarşamba günü açıkladı. Beyaz Saray'da ağırladığı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e bu konudaki düşüncelerinin değiştiğini belirtti.

Çin; Yuan - Kampanyası boyunca Çin'i döviz manipülatörlüğüyle itham eden Trump artık bu iddiasından da tamamen vazgeçtiğini açıkladı. Şu anda onun Çin ile sorunu Kuzey Kore ekseninde oluşuyor.

Rusya; Putin - Bir aralar çok sıcak ilişkiler kurmayı planladığı Vladimir Putin ile arası şimdilerde soğuk. Son verdiği demeçte Putin'i pek tanımadığını ama olabildiğince iyi ilişkiler içinde olmayı istediğini söylüyor.

Fed; Yellen - Kampanyası süresince ateş püskürdüğü Federal Reserve Başkanı Janet Yellen ile de arası düzelmiş görülüyor. Kendisini Beyaz Saray'da kabul etti ve kişi olarak takdir ettiğini belirtti. Görevini bir dönem daha uzatıp uzatmayacağı sorusuna kesin bir yanıt vermedi ama, uzatırsa da şaşılmaz.