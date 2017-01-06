Dünyaca Ünlü Gazeteden Bozcaada'ya Övgü: Şiddetin Uğramadığı Yer

ABD'nin en saygın gazetelerinden The New York Times dünyada tarih, kültür, mimari, gastronomi, spor ve doğal güzellikler gibi farklı alanlarda öne çıkan turizm destinasyonları gazete okuyucularıyla paylaştı. Listede Türkiye'den Bozcaada da vardı.

"ŞİDDETİN UĞRAMADIĞI BİR YER"

Bozcaada ile ilgili 'Türkiye'yi görmek için yavaş tempolu bir yol' başlıklı yazıda, 'Çanakkale Boğazı'ndaki bir adanın bu rüzgar sarılı şeridi, İstanbul'dan Çanakkale'ye 50 dakikalık bir uçak yolculuğu ve ardından Geyikli-Bozcaada feribotunda gevşek feribot yolculuğu ile ulaşılıyor. Şiddet olayları ile gölgelenen ülkede, şiddetin uğramadığı bir yer.

ALTI BAĞ BOZUMU

Bozcaada, mütevazı boyutlarına rağmen, yaygın olarak bilinen Corvus da dahil olmak üzere altı bağbozumu evini barındırıyor. Asmaların ötesinde, koy, antik kalıntılar, iki kumsal ve latte renkli Osmanlı kalesi var. 2015'te trafiğe kapatıldığı için Arnavut kaldırımı ada merkezinde bile daha da yumuşatıyor' denildi.

TAVSİYE EDİLEN DİĞER YERLER

The New York Times gazetesinin 2017'de gidilmesi gereken yerler listesinde İtalya'dan Calabria, Tayland'dan Chiang Mai, Yunanistan'dan Atina, Portekiz'den Comborta gibi yerler de girdi.