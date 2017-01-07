Nvidia ve Audi, 2020'ye Hazırlanıyor!

Nvidia, CES 2017 tanıtımı sırasında, otonom sürüş alanında yaptığı gelişimi gösterdi ve buna bir de duyuru eşlik etti. Duyuruda, firmanın Audi ile beraber çalışarak 2020 yılına kadar yollara bir otonom araç çıkartmayı planladığı belirtilmekteydi. Ayrıca firma, otonom teknolojisi için bir de yeni co-pilot modunu tanıttı.



Nvidia, çalışmalarının ulaşım endüstrisindeki israftan dolayı hız kazandığını söylemekte. Bu israfın içinde ise yaratılan kirlilik, kazalar sebebiyle kaybedilen hayatlar ve park edilmiş araçların harcadığı alan bulunmakta.



Firmanın gelişimi, yeni "Derin Öğrenim" süreçlerini kullanarak çevredeki küçük farklılıkları ayırt etme ve anlama yeteneğinin yanı sıra, 8 çekirdekli Xavier ARM64 CPU'nun bilişim gücü ile tetiklenmiş durumda.



Nvidia, gösterimi sırasında Audi olmayan BB8 otonom aracının bir videosunu gösterdi ve aracın otoyola bağlanma gibi hareketlerdeki yeteneğinin yanı sıra, ses ile aktif olan yönlendirme komutlarını da anlayabildiği bu videoda gözükmekteydi.



İlgi çekici bir şekilde bu teknoloji, bazen tamamen otonom olurken, diğer zamanlarda da daha çok bir yardımcı pilot (co-pilot) gibi davranacak.



Yardımcı-pilot modunda araba, kullanıcı aracı manuel olarak sürerken çevredeki tehlikeleri fark edecek. Bir tehlike durumunda da sürücüyü uyaracak. Bu tehlikelerin arasında sürücünün fark etmemiş olabileceği, hızla yaklaşan motosiklet sürücüleri gibi durumlar bulunmakta.



Aracın yapay zekası, vücut dilini okuyabilme ve yüz tanıma yeteneğine sahip olacak. Böylelikle de sürücünün nereye baktığını anlayabilecek ve buna göre tavsiyelerde bulunabilecek.