Nutella İnceleme Altına Girdi!

Son günlerde dünya gündemine oturan Nutella içerdiği kanserojen maddelerden dolayı ülkemizde de inceleme altına alınmış durumda. Sabahların vazgeçilmez parçası olan bu ürünü son görüşlerimiz olabilir.



Dünya çapında oldukça büyük bir üne sahip olan İtalyan merkezli gıda firması Ferrero tarafından üretilen Nutella'nın içerdiği bazı maddelerden dolayı geleceği tehlikeye girdi. Dünya genelinde gıda firmalarının gözetimi alına girdi.



Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yayınlanan rapora göre sabahların vazgeçilmez çikolatası içerisinde bulunan palmiye yağının kanserojen madde olduğu tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kanserojen madde olarak tespit edilen bu madde Nutella'nın vazgeçilmezlerinden.







Ürünün akışkan bir halde olmasını palmiye yağı ile sağlandığını söyleyen İtalyan firma söz konusu incelemelerin ardından yayınladığı bir reklam filminde kullanılan bu maddenin herhangi bir tehlike içermediğini anlatmaya çalıştı. Ancak yayınladığı bu reklam filmi incelenen raporlar karşısında anlamsız kaldı ve ürünü malesef aklamaya yetmedi.



Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından yayınlanan rapor doğrultusunda Avrupa'da bazı bölgelerde ürünün toplanarak raflardaki yerinden edildiği bilgisi geldi. Ülkemizde de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından incelenecek olan ürün hakkında raporların en kısa sürede hazırlanacağı belirtildi.