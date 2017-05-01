Okan Bayülgen'in 'Sapkın ve Ahlaksız' Bulduğu Nusret'ten Videolu Cevap

Ete tuz atma hareketiyle fenomen hale gelen Nusret Gökçe'yi, Okan Bayülgen geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden feci şekilde eleştirmişti. Nusret'in ete yaptıklarını sapkınlık olarak nitelendiren Bayülgen, "bu videoyu çocuklarımız da izliyor" dedi. Bunun üzerine Nusret yeni bir video paylaşarak bu sefer meyveleri havada kesti. Nusret'in son videosu, Bayülgen'den sinirini çıkardı olarak yorumlandı.

ELDİVENSİZ ETE DOKUNMASI MİDE BULANDIRICI BULUNDU

Nusret Gökçe, Instagram'da paylaştığı videoda meyveleri havada kesti. En son et atılınca eti kesmedi, onun yerine eti öpüp okşadı. Nusret'in elinde eldiven olmaması ise, takipçileri tarafından mide bulandırıcı olarak yorumlandı.

İşte Nusret'in o paylaşımı: