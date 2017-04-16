Nusret Sandığı da Tuzladı

Ete tuz atma hareketiyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Politikadan anlamadığını belirten Nusret, "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim, herkesin kendi iradesi" dedi.Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, referandum için oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulunda kullandı. Okula erken saatlerde gelerek vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, oyunu da meşhur tuz atma hareketiyle sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Nusret'in o fotoğrafıysa on binlerce beğeni aldı. Nusret, okuldan çıkarken hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.