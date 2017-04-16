Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

Nusret, "Hiç politika bilmem"



İSTANBUL - Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Politika bilmediğini belirten Nusret, "Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim herkesin kendi iradesi" dedi.

Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline geline Nusret, referandum için oyunu Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu'nda kullandı. Okula erken saatlerde gelerek vatandaşlık görevini yerine getiren Nusret, oyunu da meşhur tuz atma hareketiyle sandığa attı. Oy kullandığı fotoğrafı sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Nusret'in o fotoğrafıysa on binlerce beğeni aldı. Nusret, okuldan çıkarken ise hayranlarıyla selfie çektirmeyi de ihmal etmedi.

"Oyumuzu kullandık herkes gibi bir de güzel pozumuzu veriyoruz"

Yeni anayasa sisteminin halk oyuna sunulduğu referandum da oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getiren ete tuz atma şekliyle dünya çapında üne kavuşan Nusret, "Oyumuzu kullandık herkes gibi bir de güzel pozumuzu veriyoruz. Hiç politika bilmem. Sadece vatandaşlık görevimi yaptım, gidiyorum. Hiçbir şey söylemeyeyim herkesin kendi iradesi" şeklinde konuştu.