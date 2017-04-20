Nusret Instagram Hesabından Yaptığı Paylaşımla Takipçilerini Heyecanlandırdı
Fenomen kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda izleyenleri heyecanlandırdı. Nusret'in yüksekten gelen eti havada bıçakla ikiye bölmesi ilgi çekti.
Ete tuz atma hareketiyle dünyada fenomen olan kasap Nusret Gökçe, Instagram hesabından yine et ile yaptığı bir şovu paylaştı.
Nusret, 'parçalarım dedi' notu ile paylaştığı videoda havadan gelen eti seri bir şekilde ikiye bölüyor.
Ünlü kasabın paylaşımı, 2 saatte 1 buçuk milyondan fazla izlendi.
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