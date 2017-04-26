Nusret'in Son Paylaşımındaki "Sinek" Detayı Mide Bulandırdı

Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada izlenme rekorları kıran Nusret'in son videosundaki sinek detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Nusret'in Son Paylaşımındaki 'Sinek' Detayı Mide Bulandırdı

Dünya çapındaki şöhretimiz Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı son videodaki ayrıntı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

HİJYEN UYARISINDA BULUNDULAR

Nurset'i çekim sırasında sık sık rahatsız eden sinek sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı takipçileri Nusret'e hijyen uyarısında bulundu.

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