Nusret'in Son Paylaşımındaki "Sinek" Detayı Mide Bulandırdı
Yaptığı paylaşımlar sosyal medyada izlenme rekorları kıran Nusret'in son videosundaki sinek detayı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
Dünya çapındaki şöhretimiz Nusret'in sosyal medya hesabından paylaştığı son videodaki ayrıntı takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
HİJYEN UYARISINDA BULUNDULAR
Nurset'i çekim sırasında sık sık rahatsız eden sinek sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı takipçileri Nusret'e hijyen uyarısında bulundu.
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