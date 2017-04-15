Nusret Et ile Yaptığı Şovlara Bir Yenisini Daha Ekledi
Ete tuz atmasıyla dünyada fenomen hale gelen Nusret Gökçe Instagram'da yine et ile yaptığı şovu paylaştı. Videosunu 3 milyon 225 binin üzerinde kişi izledi.
Dünyada ete tuz atma hareketiyle fenomen hale gelen Nusret Gökçe Instagram'da yine et ile şov yaptığı anların videosunu paylaştı. Ünlü kasap artık olayı aştı.
VİDEOYU 3 MİLYON 225 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ İZLEDİ
Nusret'in et ile yaptığı şovun videosunu 3 milyon 225 binin üzerinde kişi izledi. Nusret'in yerli va yabancı hayranları videoya yorum yağdırdı.
İşte Nusret'in o paylaşımı:
Kaynak: Haberler.com
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