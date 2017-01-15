Nusret Emojisi Yerli Klavyeye Eklendi

Türk kültürünün özelliklerini taşıyan emoji uygulaması Emojum'da Nusret emojisi eklendi. Gün geçtikçe ün kazanan Nusret artık klavyenizde olacak.



Amerika'da yaşayan bir Türk girişimdi tarafından yayınlanan Türkiye'ye özgü ilk klavye olma ünvanına erişen klavye uygulaması Emojum'a yeni bir emoji eklendi. Sucuklu yumurtadan tutun klasik bir Türk babasını anlatan emojiye kadar aklınıza gelen ve Türk kültürünü anlatan bir çok emojiyi barındıran Emojim uygulamasında yeni gelişmeler yaşanıyor.







Kısa bir süre içerisinde dünyaya hitap eden bir restorant olmaya başlayan Nusr-et sahibinin yayınladığı artistik yemek hazırlığı ve sunumuyla oldukça ilgi çekmeye başladı. Bu büyük ilginin ardından da Snapchat uygulamasında da yerini alan Nusret Türkiye'ye özgü klavyede de emoji olarak yerini aldı.



Şu an için iOS platformunda kullanılabilen Emojum klavyesini bu bağlantıdan indirebilirsiniz. Android platformu için ne zaman yayınlanacağı şu an için belli değil.