Nusaybin'e 3 Yıl Sonra Kar Yağdı

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'ne 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Nusaybinli çocuklar arkadaşlarıyla kartopu oynayarak kar yağışının tadını çıkardı.



Nusaybin'de 2014 yılı Ocak ayında kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ve ilçe merkezin yoları trafiğe kapanmış o günden 3 yıl sonra ilçede ilk kez bu sabah erken saatlerinde kar yağdı. Uzun süre kar görmeyen çocuklar, alanlara ve sokaklara inerek arkadaşlarıyla kartopu oynadı. Sokak aralarında kar tutmadı ancak park halindeki araçlar zerinde biriken karları gören çocuklar, bununla kartopu oynayarak, uzun aradan sonra kar yağışının keyfini yaşadı. Bazı çocuklar da Türkiye-Suriye sınırı sıfır noktasındaki arazide toplanan karlarla, kar topu oynadığı görüldü.



- Mardin