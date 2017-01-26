Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı.
Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Kaya ve Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden alınan eski Belediye Başkan Vekili Cengiz Kok'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kaya ve Kok, sevk edildikleri adli makamlarca "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" iddiasıyla tutuklandı.
Nusaybin'deki Terör Operasyonu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya tutuklandı.
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