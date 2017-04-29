Nusaybin'de Yangın

Nusaybin ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.



Alınan bilgilere göre, Zeynel Abidin Mahallesi Ziya Paşa Sokak'ta bulunan Veysi Keser'e ait marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Kısa sürede atölyeyi saran yangın, yanda bulunan evlerin damlarına sıçradı.



Yangın, Nusaybin itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alındı.



Ekipler, can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı olayda, atölyede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.