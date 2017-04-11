Nusaybin'de Vatandaşlara Çöp Poşeti

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçede başlatılan "Temiz Bir Nusaybin için bize destek olmak ister misiniz?" kampanyası kapsamında vatandaşlara çöp poşeti dağıtıldı.



Belediye ekipleri, vatandaşlarda çevre bilincini oluşturmak ve kentin daha temiz tutulmasını sağlamak için vatandaşlara broşür ve çöp poşeti dağıtıyor.



8 Mart Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, akşam saat 21.00 ile sabah 06.00 arasında çöp toplanacağını belirterek, ilçe sakinlerinden çöplerini bu saatlerde belirlenen yerlere bırakmalarını istedi.