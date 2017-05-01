Nusaybin'de Tüfekli Vurulan 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde tüfekle karnından vurulmuş olarak bulunan 14 yaşındaki Esra Aydın, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, bugün öğleden sonra Nusaybin İlçesi'ne bağlı İlkadım Mahallesi'nde meydana geldi. Eve gelen ialesi Esra Aydın'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yanında bulunan av tüfaği ile vurulduğu belirlenen genç kız, yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada tedaviye alınan Esra Aydın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genz kız öldürüldü mü, yoksa intihar mı ettiğini belirlemek için jandarmanın başlattığı soruşturma devam ediyor. - Mardin