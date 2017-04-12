Nusaybin'de Patlayıcı Bulundu

Sokağa çıkma yasağının kısmen devam ettiği Mardin'in Nusaybin ilçesinde tel örgülerle kapatılan 6 mahallede el yapımı patlayıcıların imhası sürüyor. Bulunan el yapımı patlayıcılar, kontrollü olarak imha ediliyor.



Nusaybin'de 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının sürdüğü Abdülkadir Paşa, Fırat, Yenişehir, Dicle, Zeynelabidin ve Kışla Mahallelerinde tuzaklanan patlayıcıların tespiti için polis ve jandarmanın başlattığı arama faaliyetleri sürüyor. Polis ekipleri, etrafı tel örgüyle kapatılan 6 mahalledeki cadde ve sokakların yanı sıra evleri detektör yardımıyla tuzaklanan patlayıcılardan arındırıyor. Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada, mutfak tüpüne tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü bir şekilde infilak ettirildi. - MARDİN